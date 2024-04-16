Erdoğan'dan Gazze tepkisi: Kınanması gereken Netanyahu'nun kendisidir

16 Nisan 2024 19:35 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 19:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından öne açıklamalarda bulundu. Jet yakıtı konusunda Türkiye'ye iftira atanları unutmayacaklarını belirten Erdoğan, Gazze'de yaşananlarla ilgili de Netanyahu yönetimine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in provakatif adımlar attığını kaydetti.

Erdoğan, Gazze’de yaşanan soykırıma ayrı bir parantez açtı. "Türkiye, bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk 9'uncu iyilik gemisiyle birlikte Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir" diyen Erdoğan, "7 Ekim'den sonra İsrail'e ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir. Buna rağmen hükümetimiz haksız ithamlara maruz kalmıştır. Jet yakıtı konusunda Türkiye'ye iftira atanları unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılacak hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir." şeklinde konuştu.

"KINANMASI GEREKEN NETANYAHU’NUN KENDİSİ"

Gazze'de yaşanan katliamın unutulmaması ve son bulması için gayret sarf ettiklerinin altını çizen Erdoğan şunları dile getirdi:

"Gazze krizinde de kardeşlik vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Hafta sonu yaşanan hadiseler, Batının çifte standartlı tutumunu göstermiştir. Son olayda problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. 7 Ekimden bu yana İsrail provakatif adımlar atmaktadır. Öncelikle kınanması gereken Netanyahu'nun kendisidir. Gazze'de 34 binden fazla masumu katleden, basın mensuplarını öldüren, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan 193 gündür dünyanın gözleri önünde soykırım uygulayan her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir. Türkiye olarak son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı artırdık. Telefon diplomasimize bu hafta boyunca devam edeceğiz. Gerilimde el yükselterek hiçbir yere varılmaz. 193 gündür ortada tek bir mağdur vardır o da mazlum Gazze halkıdır. Sorumluluk sahibi herkes seslerini daha fazla yükseltmelidir. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."