Erdoğan'dan Şırnak'ta şehit olan polisin ailesine başsağlığı

14 Mart 2024 12:31 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Kazanın hemen ardından kahreden haber gelmiş 1 polisimiz şehit olmuştu. Bugün de sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada yaralanan 1 polisin daha şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya acı haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurmuştu:

"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit oldu"

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kazada şehit olan polis memuru Fırat Der'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Der'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.