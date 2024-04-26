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26 Nisan 2024 18:28 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:42

Erdoğan'ın ABD ziyareti Türkiye'nin talebi üzerine ertelendi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayıs ayında ABD'ye planladığı ziyarete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin talebi üzerine ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.  

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Erdoğan&#039;ın ABD ziyareti Türkiye&#039;nin talebi üzerine ertelendi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Joe Biden'ın resmi davetlisi olarak Washington'a yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelendi. 

Bloomberg'in haberine göre; değişiklik Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi.

YENİ TARİH BELLİ DEĞİL 

İleri tarihe ertelenen görüşmenin yeni tarihine ilişkin ise yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. 

İki lider, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi.  

Erdoğan'ın ABD ziyareti Türkiye'nin talebi üzerine ertelendi  - 1. Resim

BEYAZ SARAY DA AÇIKLAMIŞTI 

Dün akşam iki liderin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'den de açıklama gelmişti. 

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ile ilgili gelen soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" diyerek cevap verdi.  

Kaynak: TGRT Haber
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