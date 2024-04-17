Erdoğan'ın Özgür Özel'e çağrısı sonrası CHP liderinden ilk açıklama 

17 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 18:14

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından geride bıraktığımız yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu isteği sorusuna, "Özgür Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" diyerek cevap verdi.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde bir takım temaslarda bulunan CHP lideri Özgür Özel'e, gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri hatırlatıldı.

Özel çok yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini belirtti.

KONUŞMASINDA TAKDİR ETMİŞTİ

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından muhalefetin seçim sonrası ağır başlı bir tavır sergilendiğini belirtmiş ve durumu 'takdirle' karşıladığını ifade etmişti.

Seçim sonuçlarını yarın değerlendirmeye alacaklarını söyleyen Erdoğan, "Seçimler sonrasında muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği sorumlu ve ağır başlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim" demişti.