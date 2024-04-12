Esenyurt'un iki CHP'li başkanının tartışması sürüyor: "3 milyar TL borç devredildi"

12 Nisan 2024 12:56 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:03

CHP'deki Esenyurt tartışması büyüyor. CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Özer, önceki dönem CHP'den aday olarak seçilen Kemal Deniz Bozkurt yönetimi hakkında iddialarda bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 1 Nisan itibarıyla belediyenin kasasının "bomboş" olduğunu belirterek, "Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış ve bize boş bir kasa ile 3 milyar TL'nin üstünde bir borç devredilmiştir." iddiasında bulundu.

Özer, eski belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un sosyal medyadaki paylaşımlarında yer verdiği iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mazbatasını alır almaz Esenyurt'a hizmet etmeye başladıklarını belirten Özer, "Bugün halkın demokrasi ile ortaya koyduğu bu gücün önünde durmak isteyen, bu gidişatın parti içinde kendi çıkarlarına ters düştüğünü gören bazı odakların mevcut yönetime, kazanılmış belediyelere zarar verme çabası seçim sürecindeki davranışlarıyla ve sonrasındaki uygulamalarıyla aşikardır. Kimse kendi kötücül davranışlarını, parti aleyhine yaptığı çalışmaları, kaybetmemiz için gösterdiği gizli/açık çabaları örtbas edemez." ifadelerini kullandı.

Özer, Bozkurt'un seçim sürecinde kendisine destek vermediğini savunarak, "Cumhuriyet Halk Partisine saygısından, sevgisinden, yoldaşlıktan bahsedenlerin koca bir seçim kampanyası boyunca partili ve Esenyurtlu kimliğini bir kenara bırakıp başka partilerin mensubu gibi çalışma yapması, sözde parti aidiyetinin ve gönül bağının hangi seviyede olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

BOŞ KASA VE 3 MİLYAR TL ÜZERİNDE BORÇLA DEVRETTİ

Seçildiği 1 Nisan itibarıyla belediyenin kasasının "bomboş" olduğunu öne süren Özer, "Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış ve bize boş bir kasa ile 3 milyar TL'nin üstünde bir borç devredilmiştir." iddiasında bulundu.

Seçim takviminin belli olduğu tarihten itibaren ve belediye başkanı seçildiği 1 Nisan'dan sonra bile Esenyurt Belediyesinde usul ve esasa aykırı bir şekilde işe alımların yapıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Tamamen kasıtlı bir biçimde yürütülen bu süreç, aday gösterilmemiş olmasından dolayı kişisel bir hırs ile gelecek yönetim üzerine bir yük ve enkaz bırakma çabası ile adım atan bir yönetim anlayışından ibarettir. Sormak isteriz; yeni bir yönetimin işbaşına geleceği açıkken giderayak, son bir haftada onlarca müdürlüğe, başkan yardımcılıklarına atama yapmanın amacı, anlamı ve mantığı ne olabilir? Bu iyi niyetli, dürüst bir yönetim davranışı ile açıklanır mı?"

Özer, 1 Nisan itibarıyla belediyenin kasasının "bomboş" olduğunu savunarak, son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve ödeme yapıldığını öne sürdü.

Belediyeyi 3 milyar liranın üzerinde bir borçla devraldıklarını anlatan Özer, "Devir teslimden sonra 5 Nisan tarihinde İller Bankasından gönderilen pay ile personel maaşı ve ikramiyeleri personellerimizin bayramda zor durumda kalmaması için hızlıca ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

KEMAL DENİZ BOZKURT: YENİ YÖNETİM 270 PERSONELİN İŞİNE SON VERDİ

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt daha önce yaptığı yazılı açıklamada, belediyede 270 çalışanın işine son verildiğini belirterek, "2019 yılından 2024 yılına kadar da baktığınızda personel sayımız birbirine çok yakındır. İthamların aksine ihtiyaç fazlası bir kişi bile işe alınmamıştır. Devir teslimde yeni seçilen yönetime Esenyurt Belediyesinin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde anlatmama ve ayrıca durumu anlatan imzalı bir kitapçık vermeme rağmen 'Boş bir kasa bıraktı' şeklindeki ifadeler hiç samimi değildir." ifadelerini kullanmıştı.