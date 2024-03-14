Fatih Erbakan: Milletimiz akın akın YRP'ye koşuyor

14 Mart 2024 15:30 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:35

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim için çalışmalarını ve mitinglerini sürdürüyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Trabzon’da bugün Arsin ilçesinde partililerle buluşan Erbakan, daha sonra halka hitap etti.

Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye siyasetinin en hızlı büyüyen partisi olduğuna dikkat çeken Erbakan, “Trabzon'a ve Trabzonlulara hizmet bizler için bir şereftir inşallah. Cenab-ı Allah bu şerefi bizlere nasip eylesin. Tüm Türkiye'de meydanlarda, caddelerde, sokaklarda Yeniden Refah rüzgarı esiyor. Bütün siyaset bilimciler, yorumcular, anket firmaları, hatta rakip siyasi partiler mensuplarına dahi diyorlar ki 'Sahada tek bir rüzgar var, o da Yeniden Refah rüzgarıdır.' Yine mutabık kaldıkları bir husus bu seçimlerde, 31 Mart’ta oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak diyorlar. Biz de bunu meydanlarda görüyoruz" dedi.

Anket firmalarının Türkiye genelinde Yeniden Refah'ı yüzde 6-8 gösterdiğini söyleyen Erbakan, "Bu hesaba göre bu seçimlerde yüzde 20’nin üzerinde inşallah oy alacağız. Milletimiz akın akın, fevç fevç Yeniden Refah'a koşuyor. Bugün itibarıyla 470 bin üye sayısını geçtik. 6 ayda 260 binden 470 bine, 6 ayda yüzde 85 büyüme demektir. Yeniden Refah Partisi, Türkiye siyasetinin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. İnşallah bu büyümeyi 31 Mart’ta sandıklara yansıtacak, sandıkları patlatacak ve 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah'ın temsil ettiği Milli Görüş'ün 96-97’de Erbakan'ın başbakanlığında iktidarda olduğunu hatırlatan Erbakan, "96-97’deki şartları milletimiz hatırlıyor, o bolluk bereket dönemini hatırlıyor. Yeniden o dönemi yaşamak için Milli Görüş'e, Yeniden Refah'a koşuyor. Olayın özeti bu” diye konuştu.