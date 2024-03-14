Fatih Erbakan'dan CHP'ye eleştiri: Bu millet heykelcilikten usandı 

14 Mart 2024 21:30 - Güncelleme : 14 Mart 2024 21:33

Yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Rize’ye gitti. Buradaki aday tanıtım toplantısını katılan Erbakan, "Bütün Anadolu’nun gittiğimiz her köşesinde, Trakya’nın her köşesinde, hem bizler hem belediye başkan adaylarımızı ve teşkilatlarımızı en açık bir şekilde görüyorum. Bizim dışımızda bizimle ilgisi olmayan anket firmaları, siyasetçiler, araştırmacılar, yorumcular, gazeteciler, siyaset bilimciler, sosyologlar hepsi hep bir ağızdan diyorlar ki ‘Sahada, Anadolu’da tek bir güçlü rüzgar var, o da Yeniden Refah rüzgarıdır." dedi.

"TÜRKİYE'DE YOKSULLUK ARTTI"

"Ekonomik sıkıntılar, yoksulluk, açlık, fakirlik, enflasyon, faiz, vergiler, zamlar milletimiz artık bunalmış durumda." diyen Erbakan, "10 lira emekli maaşı demek açlık sınırının yarısında milyonlarca emekliye talim yaptırmak demek. Açlık sınırı 20 bin liraya dayandı. 17 bin lira asgari ücret demek 10 milyon asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermesi demek. 53 bin lira yoksulluk sınırı. Bu hesaba göre Türkiye’de halkın yüzde 85’i yoksul, yüzde 45’i açlık sınırının altında gelire sahip. Bak bunun ispatı nerede? Sosyal yardımda. 2002’de 1 milyon haneye sosyal yardım yapılıyorken bugün 4 buçuk milyon haneye sosyal yardım yaptık. Neden Türkiye’nin nüfusu dört buçuk katına mı çıktı? Fakirlik arttı, yoksulluk arttı." dedi.

CHP'YE 'HELKELCİLİK' ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeleri eleştiren Erbakan, “Bu millet heykelci belediyecilikten de usandı, millete tepeden bakan, kibirli, halkla arasına duvarlar örmüş, milletin derdiyle dertleneceğine makam aracının markası ve modeliyle dertlenen, millete hizmetle dertleneceğine makam odasının mobilyasını değiştirmekle uğraşan, israf lüks ve şatafatla belediyeyi borca batıran, faize batıran, çifte standartçı, adam kayırmacı, torpilci, alın terinin karşılığını vermeyen, vatandaşa değil, yandaşa çalışan, üç liralık işleri on liraya ihale. Böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıktı. Nereye gidecek? CHP’ye mi gidecek? CHP’nin ne olduğu belediyecilikte ne yaptığı 1989-1994 arasında tescilli. Millet CHP’ye o dönemde belediye verdi. 1994’te koşa koşa Refah Partisi’ne belediyeleri teslim etti.

Çöp, çamur çukurdan başka bir şey vermediler. İSKİ skandallarını unuttuk mu zannediyorsun? 1989’da bütün belediyeleri ANAP’tan SHP’ye verdi bu millet 1994’te canını zor kurtardı. Hepsini Refah Partisi’ne teslim etti. Denenmiş bir daha denenmez. Dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıp belediyeleri boğazına kadar borca ve faize batırıyorlar. O faizi de belediye hizmetlerine yaptıkları zamlarla millete yüklüyor. CHP’nin belediyeciliği bu. Bu millet nereye koşacak? Doğru adrese koşuyor.

"MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİK DESTANI YAZDI"

1994’te Milli Görüş belediyeciliğiyle destan yazan, çığır açan, efsane hizmetleri yapan milli görüşe, Refah Partisi’ne koşuyor milletimiz. Elhamdülillah. Belediyecilikte o efsane hizmetlerin yapılabilmesi Milli Görüş ruhunun belediyelere gelmesine bağlı. O ruhun temsilcisi Yeniden Refah Partimizin belediyeleri kazanmasına bağlıdır. İnşallah milletimiz ferasetiyle bu sefer Yeniden Refah diyecek, bu sefer milli görüş diyecek ve ahlaklı belediyecilik dönemine bir Nisan’dan itibaren Rize’de de tüm Türkiye’de de kavuşacak” şeklinde konuştu.