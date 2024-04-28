Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler: Siyasetin en güçlü aktörü...

28 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:22

Yeniden Refah Başkanı Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinlikte yerel seçimlere ilişkin konuştu. YRP'nin yerel seçimlerde Türkiye genelinde 3'üncü parti olduğunu belirten Erbakan, "Bu büyük başarı gerçekten de hepimizi sevindirdi, bahtiyar etti. Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimi oy ortalamamız yüzde 6,2, belediye meclisi seçiminde Türkiye geneli oy ortalamamız yüzde 7'ye ulaştı. Ve bu sonuçlara göre bir önceki seçime göre oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırarak 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve zafer kazanan partisi Yeniden Refah Partimiz olmuştur" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin bugün Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olduğunun altını çizen Erbakan, "Türkiye siyasetinin en güçlü aktörü, anahtar partisi konumundadır. Bu sonuçlarla burada aramızda bulunan değerli Şanlıurfa Belediye Başkanımız, Yozgat Belediye Başkanımız; bu 2 ilimizle birlikte birbirinden kıymetli ilçe ve belde belediye başkanlarımız toplamda il, ilçe ve belde olarak 63 belediye başkanlığını Yeniden Refah Partisi olarak kazanmış olduk. Burada bu vesileyle bir kez daha bu değerli başkanlarımıza en hayırlı hizmetleri diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ TERCİHİNİ PARTİMİZDEN YANA KULLANMIŞTIR"

Yeniden Refah Partisi'nin seçimde 20 ilde yüzde 10'un üzerinde oy aldığını işaret eden Fatih Erbakan, "132 ilçede yüzde 20'nin üzerinde oy almıştır ve 210 ilçede de yine yüzde 10'un üzerinde oy alarak belediye başkanlığını kazanmasa bile pek çok bölgede çok ciddi başarı göstermiştir. Milletimiz tercihini 'Milli Görüş'ten ve Yeniden Refah'tan yana kullanmıştır. Bu sonuçlar Milli Görüş'ün 2'nci 40 yılda yeniden şahlanışı demektir ve Yeniden Refah Partimizin iktidar yürüyüşünün ayak sesleri demektir" diye konuştu.