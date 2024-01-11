Game of Thrones karakterlerine benzetilmişti... Melek Mızrak Subaşı başkan adayı oldu!

11 Ocak 2024 05:52 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 05:53

CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından toplandı. İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları belirlendi. O isimler arasında Melek Mızrak Subaşı da yer aldı.

Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle gündem olan Melek Mızrak Subaşı, CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.

İMAMOĞLU'NUN ZİYARETİ SONRASI GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sırasından çekilen fotoğraflarda Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

VEKALETEN BAŞKANLIĞA SEÇİLMİŞTİ

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, geçen yıl 25 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart tarihinde, Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan Başkanvekilini belirlemişti.

Başkanvekili seçilen, Millet İttifakı adayı CHP'li Muharrem Tükekçioğlu'nun da geçmişte aldığı bir cezanın onaylanmasının ardından meclis üyeliği düşürülmesi nedeniyle, Bilecik Belediye meclis üyeleri yeniden sandık başına giderek başkanvekilini belirlemişti.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimde, Millet İttifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14 oy alarak Bilecik Belediyesi'ne vekaleten belediye başkanı seçilmişti.