Gazeteci Tolgahan Erdoğan: CHP Adalar ve Esenyurt'u HDP'ye(DEM)'e verecek

17 Ocak 2024 00:07 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 00:09

TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında konuk olarak konuşan gazeteci Tolgahan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili önemli kulis bilgileri verdi.

Türkiye'de yerel seçimlere 75 gün kala partilerin adayları netleşmeye başladı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum oldu. Yerel seçimler partilerdeki aday kim olacak tartışmalarını beraberinde getirirken kulis bilgileri sızmaya başladı. TGRT Haber'deki Gündem Özel programında konuşan gazeteci Tolgahan Erdoğan sıcak kulis bilgileri paylaştı.

"CHP ADALAR VE ESENYURT'U HDP'YE (DEM PARTİ'YE) VERECEK"

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"CHP Adalar ve Esenyurt'u HDP'ye verecek. Sultanbeyli CHP'nin kazanma ihtimali olmadığı yer orayı da HDP'ye vermeyi düşünüyorlar. Beşiktaş'ta Murat Ongun'un adı geçiyor. Ümraniye'de mevcut belediye başkanlarının adı geçiyor. Bahçelievler'de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın adı geçiyor. CHP'de Sarıyer için büyük kavga var. Sarıyer'de 'Şükrü Genç aday gösterilmezsem bağımsız aday olabilirim' dedi.