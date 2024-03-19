Gökhan Zan krizi sonrası Erkan Baş'tan ilk açıklama

19 Mart 2024 04:48 - Güncelleme : 19 Mart 2024 04:49

İki gün önce sosyal medya hesabından açıklama yaparak Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilen Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyuran Türkiye İşçi Partisi'nden yaşananların ardından bir açıklama daha geldi.

Krizli ilgili ilk kez konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Zan'ın partililere "Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir' gibi sözler sarf ettiğini öne sürdü.

"HEPİMİZ AÇISINDAN BİR BEDELİ VARDIR"

T24'de konuşan Baş, "Biz o kadar temiziz, o kadar şeffafız ki küçücük bir gölge bile hemen belirginleşir ve Türkiye İşçi Partisi bunun cezasını kendisi keser" derken "Bir tavır alıyorsanız bunun hepimiz açısından belli bedelleri var ve bunu göze almak gerekir." ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Baş'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Bu kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak ama “deep fake” dedikleri bir uygulamayla yapıldığını söylüyor ama kimi konuşmalarda da “Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir” gibi birtakım ifadeleri de bizim arkadaşlarımıza söylüyor. Burada birincisi seçimi kazanamamak durumu; bizim açımızdan buna göre bir plan yapılması zaten kabul edilebilir bir şey değil.

"KİRLİ SİYASETTE GİZLİ YÜRÜYEMEYİZ"

Yani yanda bir kişisel ajanda tutmak doğru bir şey değil. Bakın çok açık söyleyeceğim, burada iki taraf açısından da; yani AK Parti açısından da Lütfü Savaş cephesi açısından da her tür müdahalede bulunulabilecek bir dönemde yapabileceğiniz tek şey vardır: Kendi kararlarınızı kendiniz alırsınız. Yurttaşla şeffaf biçimde bunları paylaşarak yol yürürsünüz. Yapılabilecek başka bir şey yok. Bu kirli siyaset alanında gizli kapaklı yürümemek gerekir."