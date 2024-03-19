Gökhan Zan TİP'e rest çekti: Boyun eğmem, adaylıktan çekilmiyorum

19 Mart 2024 10:15 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:19

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra 31 Mart yerel seçimleri öncesi Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Zan, hakkında çıkan telefon konuşmalarındaki iddialarla gündeme oturdu. Söz konusu telefon kayıtlarındaki rüşvet ve TRT yorumculuğu gibi iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından harekete geçen TİP, Hatay'da aday gösterdiği Gökhan Zan'dan desteğini geri çekti.

Yaşanan krizin ardından sular durulmazken, Gökhan Zan geri adım atmadı. İddiaların komplo olduğunu savunan Gökhan Zan, kendisine komplo kurulduğunu belirtip konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Zan, adaylıktan çekilmeyeceğini vurgulayıp şu ifadeleri kullandı:

"OYUNLARA BOYUN EĞMEYECEĞİM"

"Hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini tek tek savcılığa verdim. Top artık yargıda. Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O yüzden böyle bir plan yaptılar. Ama oyunlara boyun eğmedim, asla da eğmeyeceğim.

"YAŞANANLARDAN SONRA DESTEK DAHA DA ARTTI"

Bu yaşanan olaylardan sonra bana olan destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları çıkaranların nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız."

OY PUSULASINDA TİP ADAYI OLARAK GÖRÜLECEK

Kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edildiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan’ın adı TİP ambleminin altında yer alacak. TİP’in kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

Bir ses kaydına göre Turgay Kocakaya isimli kişinin 'AK Parti Hatay il binasından aradığını' söyleyerek Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdiği ve Zan’ın da 5 milyon dolar için pazarlık ettiği iddia edildi. Başka bir ses kaydında ise Zan’ın TRT’de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği de iddialar arasında yer aldı. Kocakaya’nın ise bir süre sonra bu kayıtları kullanarak Zan’a şantaj yaptığı, Zan’ın da suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Yaşanan gelişmelere ilişkin TİP'ten yapılan açıklamada, "Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Ancak TİP'in en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" denilmişti.