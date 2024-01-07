Habercilik farkı! Türkiye, AK Parti'nin aday tanıtım sürecinin detaylarını "tgrthaber.com.tr"den öğrendi

07 Ocak 2024 17:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 17:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı.

İBRAHİM GÜNAY GELİŞMELERİ ANBEAN AKTARDI

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve "tgrthaber.com.tr"nin basın protokolünden takip ettiği aday tanıtım toplantısında Erdoğan, İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ismini ilan etti.

Ancak "tgrthaber.com.tr" okuyucuları aday belirleme sürecinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından da önce öğrendi.

"tgrthaber.com.tr" Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, AK Parti aday tanıtım toplantısını yerinde takip etti.

BELİRLENEN VE ERTELENEN ŞEHİRLER

Genel Yayın Yönetmenimiz İbrahim Günay'ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirde adayları açıklayacağı bilgisi yer aldı.

Yine Erdoğan'ın Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Mersin'in adaylarını 15 Ocak Pazartesi günü Ankara'daki toplantıda açıklayacağı bilgisini de Türkiye ilk olarak tgrthaber.com.tr'den öğrendi.

Bunun yanında Aydın Ayaydın'ın Muğla'dan ve Belgin İba'nın Edirne'den Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'dan Aytekin Şenlikoğlu'nun da Giresun'dan seçime aday olarak gireceği bilgisi de İbrahim Günay'ın kulis haberleri arasınrda yer aldı.

DEV ANKETLE SÜRECİN NABZINI TUTTUK

Diğer yandan tgrthaber.com.tr, X sosyal medya hesabı üzerinden günler önce düzenlediği, "Sizce AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?" şeklindeki dev anketle de sürecin nabzını tuttu. 8 bin 786 kullanıcının oy kullandığı ankette, takipçilerimiz Erdoğan'ın tercihini yüzde 50'nin üzerinde oranda doğru tahmin etti.

58 bini aşkın kişinin görüntülendiği ankette kullanıcıların yüzre 50'1'i Murat Kurum şıkkını işaretledi. Ankette İBB Başkanlığı'na aday gösterilen diğer isimlerden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yüzde 24 oranında oy çıkarken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yüzde 21,1, Fatih Belediyi Başkanı Ergün Turan ise yüzde 4,8 oranında oy aldı.