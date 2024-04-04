Hakan Fidan'dan Blinken'a soğuk duş! Mesafeli tavrı dikkat çekti

04 Nisan 2024 17:56 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:03

MSB'den ABD ile görüşmeye ilişkin açıklama: Savunma sanayisi için kritik temas

MSB'den ABD ile görüşmeye ilişkin açıklama: Savunma sanayisi için kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Karargâhındaki toplantının ikinci gününde NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Belçika’da diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede iki bakanın terör sorunu, Ukrayna savaşı ve NATO ile ilişkileri ele aldığı öğrenildi.

MESAFELİ SELAMLAŞMA

Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde dikkat çeken anlar yaşandı. ABD'li Antony Blinken'ın selamlaşma sırasında sarılma hamlesine Bakan Fidan karşılık vermedi. Mesafesini koruyan Fidan tokalaşmakla yetindi. O anlar kameralara da yansıdı.

Ayrıca iki bakanın basın mensuplarına verdiği poz sırasında Hakan Fidan'ın beden dili de gündem oldu. Fidan'ın ellerini masaya koyarak gösterdiği özgüvenli duruş sosyal medyada konuşuldu.

4 AY ÖNCE DE BENZER TARİFE

Antony Blinken'ın geçen yılın kasım ayında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette de benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Blinken Hakan Fidan'a sarılmak için hamle yapmış ancak Fidan geri çekilmişti. Bakan Fidan'ın mesafeli tavrı gündeme oturmuştu.