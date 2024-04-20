Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bakan Fidan 'Gazze' için uyardı: Sorun çözülmezse kriz devam eder

20 Nisan 2024 12:36 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SİSİ TÜRKİYE'YE GELECEK

"İlişkileri daha da ileri taşıma iradesini ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire ziyaretinde bu irade ortaya konulmuş oldu. Sayın Sisi'nin ülkemizi ziyaret etmesi gündemimizde.

Değerli kardeşim ile yüksek düzeyli stratejik iş birliği toplantısının hazırlıklarını ele aldık. Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin en güçlü konularından birini oluşturmakta. Ticaret hacmimiz 8 milyar seviyesinde. Hedefimiz 15 milyar dolar. RO-RO seferlerini tekrar başlatarak bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. LNG ve nükleer başta olmak üzere enerji alanında da geniş iş birliği imkanı olduğunu düşünmekteyiz.

"GAZZE İÇİN MISIR İLE BERABER ÇALIŞIYORUZ"

Bölgesel sorunları da ele aldık. Bunların başında Gazze gelmekte. Gazze meselesi üzerine krizin başından beri çok düzenli bir koordinasyon bulunmakta. Krizin başından beri düzenli şekilde beraber çalışmakta ve koordine etmekteyiz. Şu anda Gazze'deki durumun vahametinin altını bir kez daha çizdik. Hangi yardımlar konusunda neler yapılabilir, uzun vadede iki devletli çözüm konusunda hangi yöntemlere başvurulabilir. Bu konuları kendisiyle ayrıntılı görüştük.

Mısır sorunun sıcaklığına en yakın ülkelerden biri. İnsani yardım konusunda Mısır'la ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah sınır kapısından yardımların ulaştırılması için gece gündüz çalışıyoruz. İnsani yardımları Refah'a getirmekte kendilerinin büyük katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Diğer taraftan Türkiye ile Mısır arasında önemli iş birliği alanları olan ve bölgesel sorunları teşkil eden Libya, Sudan, Somali, Etiyopya sorunlarını da masaya yatırdık. Libya'nın istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz, hangi teklifleri hayata geçirebiliriz, bunları istişare ettik. Aldığımız kararla da bunları daha düzenli görüşmeyi hedefliyoruz.

Yine Sudan'daki iç savaşın nasıl durdurulabileceği, bölgesel etkileri, ileriye dönük çözüm planlarını masaya yatırdık. Ayrıntılı bir şekilde bu konuları görüştük. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuda da beraber istişarelerimizi artırma kararı aldık.

Somali ve Etiyopya arasında başlayan ve Somali'nin bütünlüğünü tehdit eden yeni sorun alanını (Somaliland) da görüştük. Burada Somali'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığımızı teyit ettik Türkiye ve Mısır olarak. Bu konuda aradaki siyasal yönden şu anki ihtilafın çatışmaya dönüşmeden ne gibi adımlar atılabileceğini de konuştuk.

Sadece ikili ilişkiler bazında değil coğrafyamızı kapsayan konularda da iş birliğimiz var. Bu konular iki ülkenin beraber hareket etmesini zorunlu hale getirmiştir. Türkiye ve Mısır Akdeniz'in iki ucunda iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var. Bu potansiyeli görüyoruz. Değerli kardeşime ziyaretinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum."

MISIRLI BAKAN: BİR AN ÖNCE ATEŞKES SAĞLANMALI

Hakan Fidan'ın ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri söz aldı. Mısırlı bakanın açıklamaları ise şöyle:

"Karşılama ve konukseverlik için teşekkür ediyorum. Karşılıklı ziyaretler çok çok önemli. Devlet başkanlarımız Sisi ve Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra verilen direktifler sonrası iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlenmesi için, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için çok önemli olduğunu söylemek istiyorum.

İkili ilişkileri görüştük. Siyasi, ekonomik, güvenlik alanındaki iş birliğini yüksek düzeye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bunlar bölge için yarar sağlayacaktır. Ticaret hacminin bu düzeye gelmesinden mutluyuz. Sayın Erdoğan Kahire'ye geldi ve Sisi ile görüştü. En önemli konulardan biri olan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi koydular. Burada çıkarlar ve entegrasyon önemli. İkili ilişkilerin yanı sıra hedeflere varmak için kanuni zeminde de neler yapabileceğimizi ele aldık.

Burada önemli olan bir an önce ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması. Zorla göç ettirilmişlerdi. Bunların ele alınması lazım. Bunların tekrar yerlerine dönmesini sağlamak gerekiyor. Filistin Devleti'nin 67 sınırları içinde kurulması gerekiyor. Başkenti de Doğu Kudüs olmalıdır.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: Bu savaşın yayılma ihtimali var. Kızıldeniz'de deniz ulaşımını etkiledi. Dünyaya yansımaları var. Askeri tırmanma arttı. Biz de itidal çağrısı yaptık, çatışmaların olmaması gerektiğini belirttik. Bütün problemlerin diyalogla çözülmesini bekliyoruz. Daha fazla askeri çatışmanın olmamasını istiyoruz. Çünkü bütün dünyayı etkiliyor. Bu konuda Türkiye ile ortak çalışma konusunda hemfikiriz.

Hakan Fidan: İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Batı'nın buna kayıtsız şartsız desteği, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temel sebebi. Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Bu olmazsa bölgedeki çatışmalar, savaşlar, iç karışıklıklar olmaya devam edecek. Biz Türkiye olarak baştan beri aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği şekilde sona ermezse, Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse krizler artarak devam edecek.

Diğer ülkeler 'bu sadece Orta Doğu'da olacak, bizi etkilemez' düşüncesi içine girmesinler. Filistin konusundaki her şey küresel fay hatlarını tetiklemekte. Burada olan bir şey batıyı da doğruyu da etkiliyor. Bunlar daha başlangıç. Bu krizlerin yayılmasının önüne geçmek için kollarımızı sıvayıp gereken adımları atmalıyız.

Bu konuda bazı ülkelerin pozisyon değiştirmesinden ümitvar değiliz. Baskıyı artırmamız lazım. İslam ülkeleri olarak baskıyı artırmamız lazım. Herkes bir araya gelip, bu haksızlığa karşı organize şekilde sesini yükseltmek zorunda. Filistin'deki direniş İsrail-Filistin savaşından çıkıp dünyada ezenlerle ezilenler arasındaki bir mücadeleye dönüşmeye başladı.

"DAHA FAZLA TOPRAK İŞGALİ İÇİN YENİ DÖNEME GİRİLDİ"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: Bir an önce ateşkese varılması çok önemli. Filistinli sivillerin ölmemesi için çalışma yapılması lazım. Filistin halkının aç bırakılmasını, göç ettirilmesini önlemeliyiz. Bu da daha fazla toprak işgal etmek için yeni bir döneme girildiğinin göstergesi. Bunu önlemeliyiz. Batı Şeria'da da gerginliğin azaltılması gerekiyor.

Burada önemli olan iki devletli çözüm. Uluslararası ülkeler bu etkinliğini göstermeli, konsensus oluşturulmalı. İsrailli yetkililer, Filistin devletinin kurulmasını reddediyor. 5 milyon Filistinli toprakları üzerinde nasıl yaşayacak? Filistinlilerin kendi ülkelerinde güvenli biçimde yaşaması için insan hakları nerede? Uluslararası toplum İsrail'i destekliyor. Çocuklar öldürülüyor Gazze'de, hayat kalması.

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