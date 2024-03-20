Hamza Dağ'dan Özgür Özel'in eleştirilerine cevap: Koltuğunu birine kaptırmaktan korkuyor

20 Mart 2024 19:51 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:10

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ; İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından İZTO binasında düzenlenen etkinliğe iştirak etti.

Dağ burada yaptığı konuşmada, şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik stratejileri hakkında bilgiler verdi. Dağ, kentin trafik sorununu bitirmeyi öngördüklerini aktardı.

Seçilmeleri halinde yeni çevre yolunu İzmir'e kazandıracaklarını belirten Dağ, bu yolun 9 bağlantı yoluyla şehir merkezine bağlanacağını söyledi. Toplamda 16 köprülü kavşak olmak üzere; altgeçit ve alternatif yollarla şehir merkezinde akıcı trafik sağlayacaklarının altını çizen Dağ, Körfez Geçişi Projesi ile Çiğli ve Balçova arasının 5 dakikaya ineceğini, bu hat üzerinde bir raylı sistemi de hizmete almayı vadettiklerini aktardı. Dağ, İzmir'in ekonomik kalkınmasında bilişim, yenilenebilir enerji ve turizmi stratejik alan olarak belirlediklerini söyledi.

"ÖZEL'İN SON DERECE PANİK HALİNDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Günlük siyasi tartışmaların içinde bulunmayacaklarını söylediklerini ancak bir konuya temas etmenin zaruri hale geldiğini söyleyen Dağ, "Son zamanlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son derece panik halinde olduğunu görüyorum. İzmir'deki programlarında ya da televizyon ve gazetelere çıktığında sürekli bizimle ilgili bazı söz ve ifadeleri oluyor. Bir genel başkanın İzmir'deki bir aday hakkında bu kadar konuşmasını manidar buluyorum. Konuşmakla da yetinmiyor, milyonlarca hemşehrime mesaj atarak şahsımızla ilgili alakasız ifadeler kullanıyor" dedi.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Dağ konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şunu net bir şekilde ifade edeyim ki korkunun ecele faydası yok. Korkusu, yakın geçmişte kazanmış olduğu genel başkanlık koltuğunu başka birine kaptırmak herhalde. Bunun yanında çantada keklik gördükleri İzmir'de durumun çok da iyi gitmediğinin farkındalar. Sayın Özel'e şunu söylemek istiyorum, bu şehre dayatma yapmayın. Bu şehir dayatmayı kabul etmez. Büyükşehir ve 30 ilçeyi 'Ben yaptım oldu.' anlayışıyla adaylaştırırsanız ben de İzmirli olarak buna sonuna kadar isyan ederim. 31 Mart'ta da İzmirlilerin bu isyanıma omuz vereceğinden hiç şüphe yok. Sayın Özel, CHP tarihinin en kısa süre görevde kalan genel başkanı olarak kalacağı korkusuyla herhalde son dönemde böyle bir yola girdi. Biz İzmir'de gayet güzel bir süreç yürütüyoruz"