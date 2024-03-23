Hatay’da feci kaza: CHP’li milletvekili ve 4 kişi trafik kazasında yaralandı!

23 Mart 2024 21:01 - Güncelleme : 23 Mart 2024 21:11

Hatay'da feci bir kaza meydana geldi. İskenderun ilçesindeki trafik kazasında CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza, İskenderun ilçesi Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Pirireis Mahallesi istikametinde seyreden 31 AOE 634 plakalı otomobil, kavşakta 31 ABS 31 plakalı Mehmet Güzelmansur’un da içerisinde bulunduğu hafif ticari araçla çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Milletvekili Güzelmansur ve 5 kişi yaralandı İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Milletvekili Güzelmansur ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.