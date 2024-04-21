Heniyye'nin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın efsane çıkışını hatırlattı

21 Nisan 2024 12:01 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Erdoğan’ın Filistin konusundaki efsane çıkışlarını hatırlattı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e “One minute” şeklindeki tepkisinin olduğu görüntüler yeniden hatırlattı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas’ı Kuvayi Milliye’ye benzetmesine de atıf yapan Heniyye ”Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento bloku toplantısında yaptığı ve Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Filistin davasına karşı fikri, tarihi ve siyasi tutumundan övgüyle bahseden Heniyye, "Hâlen Erdoğan'ın BM'deki hitabında Filistin haritasını kaldırarak ve Filistin'in aşamalı olarak nasıl işgal edildiğini açıklayarak Şimon Peres'e karşılığını hatırlıyoruz." diye konuştu.

"MERAK EDİYORUM BU İSRAİL NERESİ?" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda harita götürerek ''Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır? Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır." demişti.

"ONE MINUTE" ÇIKIŞI HALA HAFIZALARDA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'ndeki "one minute" (bir dakika) çıkışı, üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen etkisi hala dünya kamuoyundaki yerini koruyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı panele katılan Erdoğan, Peres'in Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isterken konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius'a dönerek "one minute" diyerek, kendisine müdahale edilmemesi uyarısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha sonra Peres'e yüksek sesle hitap ederek, "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum." sözleri hafızalara kazındı.

Paneldeki çifte standarda tepki gösteren Erdoğan, "Davos benim için bitmiştir." diyerek oturumu terk etmiş, salonda bulunan dinleyiciler Erdoğan'ı alkışlamıştı.

Erdoğan, aradan geçen 15 yılda sözünü tutarak bir daha Davos’a gitmedi.