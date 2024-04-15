15 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:24
İBB Meclisi'nde seçim! Yeni başkanvekili belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1. başkanvekilliği için seçim yapıldı. CHP ve AK Parti adayları arasında 55 oy fark var.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İBB Meclisi'nin ilk encümen toplantısı yapıldı. 1. Başkanvekilliğinin oylamasının da yapıldığı oturumda CHP'nin adayı Nuri Aslan birinci çıktı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından CHP'den yeniden başkan seçilen Ekrem İmamoğlu oturumu yönetti.
İmamoğlu, 1. başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Nuri Aslan'ın 184 oyla kazandığını açıkladı. AK Parti'nin adayı Ahmet Bilal Kıymaz ise 129 oyla ikinci sırada yer aldı.
2. başkanvekili seçimini de yine CHP'nin adayı Gökhan Gümüşdağ 182 oyla kazandı. AK Parti'nin adayı Faruk Gökkuş 117 oyla ikinci sırada yer aldı.
Nuri Aslan
Kaynak: tgrthaber.com.tr