İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ne geçti? Cemil Tugay kritik toplantıyı anlattı 

02 Mart 2024 20:05 - Güncelleme : 02 Mart 2024 20:06

Yerel seçimlere 28 gün kala CHP'de kurultay günleri tekrardan gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, KRT canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen konuşmayı anlattı.

"HEPİMİZ İÇİNDEKİ ACIYI HİSSETTİK"

Seçimin ikinci turunun ardından temmuz ayında yapılan belediye başkanları toplantısından bahseden Tugay, "Ekrem Başkan kürsüye çıktı. Uzun bir konuşma yaptı ve hepimize içindeki acıyı hissettirdi" dedi.

"BUNDAN SONRA KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak konuştuğunu söyleyen Tugay, şunları söyledi:

"Biz, kaybetmemesi gereken insanlarız. Biz doğru insanlarız. Biz çalışkan insanlarız, bu ülkeyi seven insanlarız. Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum."

Cemil Tugay, konuşmasının devamında "O kadar içten söyledi ki açıkçası ben orada yürekten bağlandım kendisine. Ekrem başkanın başarılı olmakla ilgili kararlılığı var. İstanbul'da beraber çalışacağı insanlarla ilgili kendi tercihlerini kabul ettirme çabası var, hakkıdır" dedi.

İmamoğlu'nun çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu ve yeniden seçileceğine inandığını söyledi.