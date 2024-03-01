İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen anket şirketi: Kurum önde götürüyor

01 Mart 2024 09:35 - Güncelleme : 01 Mart 2024 09:56

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde sandığa gidecek. Seçim takvimi işlerken partilerin belirlediği başkan adayları da saha çalışmalarını sürdürüyor. Adaylar gerçekleştirdikleri mitinglerle projelerini açıklıyor.

Seçim yaklaştıkça anket şirketlerinin son sunduğu veriler de yakından takip ediliyor. Anket şirketlerinin sunduğu verilerde en çok merak edilen il ise tabi ki de Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı il İstanbul...

CHP'nin yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki fark çok yakın. Anket şirketlerinin verileri ise bunu doğruluyor...

KURUM ÇOK AZ FARKLA ÖNDE

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Merkezi, katılıcılarına; "31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltti.

Araştırmanın sonuçları şöyle:

Murat Kurum (Cumhur İttifakı): Yüzde 44,1

Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 43,5

Meral Danış Beştaş (DEM Parti): Yüzde 4,1

Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 3,1

Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 2,3

Buğra Kavuncu (İyi Parti): Yüzde 1,7

Diğer adaylar: Yüzde 1,2

ANKARA DA İSE MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un da yarıştığı Ankara'da yapılan bir anketin de sonuçları yayınlandı. ALF Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri için anket yaptı.

21-25 Şubat tarihleri arasında 2 bin 700 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 41,4'ü CHP'li Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un oyu ise yüzde 37,5'te kaldı.