04 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:41
İmamoğlu'ndan hükümete çağrı: Seçmenin mesajı okunmalı
Yerel seçimlerden zaferle ayrılan ve İstanbul'da 2. dönemine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbata töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İstanbul'da milyonlarca seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Türkiye'nin tarihine geçecek seçimlerden Ekrem İmamoğlu, sandıktan zaferle ayrıldı.
İstanbul'da 2. dönemine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını teslim almıştı. Bugün ise düzenlenen mazbata töreninde konuşan İmamoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"2019'DAN YETERLİ DERSİ ALMADILAR"
İstanbul'u dünya şehri yapma hedefine çok yakın olduklarını söyleyen İmamoğlu, hükümete seslendi. İmamoğlu, "Seçmenin mesajını iktidar okumalı. 2019'dan yeterli dersi almadılar" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr