Canlı yayın karşı karşıya gelecekler mi? İmamoğlu ve Kurum'dan peş peşe açıklamalar

01 Mart 2024 13:26 - Güncelleme : 01 Mart 2024 14:18

CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde bir araya gelen ikili daha sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'na "Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği soruldu. Karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a” sorusuna İBB Başkanı İmamoğlu, şu cevabı verdi:

"ELBETTE Kİ 'EVET' DERİM"

"Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur.

"TEREDDÜTSÜZ OLUMLU KARŞILARIM"

Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok"

KURUM'DAN CEVAP GECİKMEDİ

İmamoğlu'nun davetine Murat Kurum'dan jet bir cevap geldi. Spor ve sanat camiası ile buluşması sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum, "Daveti samimi değil. Ekrem Bey'in İstanbul'u özne olarak görmesi gerekir" dedi.