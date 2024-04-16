'İmamoğlu’nun resmi asılsın' diyen CHP'liye cevap gecikmedi: Ahmet Cin'in sözleri büyük alkış aldı

16 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:16

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

Pendik Belediye Meclisi'nde ortaya atılan bir söylem tartışmalara neden oldu. CHP meclis üyesi Haydar Erkol, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye resminin asılmasıyla ilgili önerge vergi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN RESMİNİ ASARSANIZ..."

Erkol'un verdiği bu önergeye tepki gecikmedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de Erkol'un verdiği bu önergeye karşılık olarak “Ekrem Bey’in resminin asılmasıyla ilgili siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız bende Ekrem Bey’in resmini asacağım” ifadelerini kullandı.

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in bu sözleri AK partili ve MHP'li meclis üyeleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu.