16 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:16
'İmamoğlu’nun resmi asılsın' diyen CHP'liye cevap gecikmedi: Ahmet Cin'in sözleri büyük alkış aldı
İBB Başkanı İmamoğlu’nun resminin asılmasını isteyen CHP'li meclis üyesi Haydar Erkol'a cevap gecikmedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin “Siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız ben de Ekrem Bey’in resmini asacağım” dedi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pendik Belediye Meclisi'nde ortaya atılan bir söylem tartışmalara neden oldu. CHP meclis üyesi Haydar Erkol, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye resminin asılmasıyla ilgili önerge vergi.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN RESMİNİ ASARSANIZ..."
Erkol'un verdiği bu önergeye tepki gecikmedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de Erkol'un verdiği bu önergeye karşılık olarak “Ekrem Bey’in resminin asılmasıyla ilgili siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız bende Ekrem Bey’in resmini asacağım” ifadelerini kullandı.
ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in bu sözleri AK partili ve MHP'li meclis üyeleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı