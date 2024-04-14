İran’ın İsrail’e saldırısı ne anlama geliyor? Uzmanlar TGRT Haber’de değerlendiriyor

14 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 21:42

İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Orta Doğu’da gerginlik tırmandı. Peki saldırılar kimin işine yaradı. TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında Tuna Öztunç’un sorularını; Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarık Sülo Cevizci, DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Kafkas Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hasan Oktay, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli yanıtlıyor.

"SAVAŞ DEĞİL MİSİLLEME"

Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, İran'ın yaptığının savaş değil misilleme olduğunu söyledi. Olçar, "İsrail tarafında yapılacak olan saldırıda hasarın düşük olması göz önünde bulundurulacak gibi görünüyor. Yapılan saldırı bana göre bir misilleme" dedi.

"İRAN İTİBAR İÇİN YAPTI"

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, İran söz konusu saldırıyı itibar için yaptığını ifade etti. Arslan, "İsrail savaş kabinesinden doğrudan doğruya güvenlik kabinesine geçmiştir. Demir Kubbe'yi Tel-Aviv halkı bizzat görmüştür ve içi rahat etmiştir." diye konuştu.

"ÇİN SAHAYA YAYILMASINI İSTER"

Kafkas Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hasan Oktay, "İran danışıklı dövüş gibi 72 sat öncesinden dünyaya bildirerek yapması savaş tarihi açısından pek mümkün olmayan bir adım. İran'ın 7 Ekim'den bu yana perde arkasında işin içerisinde olduğunu gördük. Çin açısından baktığımızda Çin savaşın kontrollü bir şekilde sahaya yayılmasını ister. Çin İran'ın yanında gözükse de aslında kendisine yapılacak bir saldırıyı ötelemektedir. Türkiye'nin yapmış olduğu itidal çağrısı da çok önemli, artık inisiyatifi BM'nin alması lazım. Türkiye gerçekten ağır bir diplomasi ile İsrail'in Gazze'de yaptıklarının önüne geçmesi lazım." şeklinde konuştu.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, İran'ın misilleme yaparak kendi köşesine çekildiğini kaydetti. Adıbelli şunları kaydetti: "İran bir devlet olarak uluslararası hukuku kullandı. İsrail medyası da şuan Hizbullah'a odaklanmış durumda. Giderek Hizbullah'a yönelik saldırılar artmış durumda. İsrail ile Hizbullah arasında yeni bir süreç göreceğiz gibi. İran intikamı Hizbullah'a mı havale etti? Hizbullah İran'la mı hareket edecek yoksa kendi rüştünü ispat etmek için ayrı mı ilerleyecek buna bakmak lazım. İsrail'in misillemesinde ise vurulacak yerin İran'ın nükleer tesisi olması bekleniyor. Ayrıca İran'da biraz öfke yatışması olduğunu görüyoruz."

İsrail-İran olayında doğrudan birbirine saldırının ilk kez görüldüğünü dile getiren İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarık Sülo Cevizci, stratejik caydırıcılık safhasına geçildiğini ifade etti. Cevizci, "İran'ın egemenliğine yönelik saldırıya kayıtsız kalmadığını görmekteyiz. Yeni bir savaş olacağını pek fazla düşünmüyorum" dedi.

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