İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın paylaşımına Türkiye’den muhteşem cevap

20 Nisan 2024 20:58 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ve 'Filistin' için peş peşe gerçekleştirdiği diplomatik hamleleri İsrail'i rahatsız etti.

İSRAİLLİ BAKANDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Türkçe tweet atarak "Müslüman Kardeşler: Tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Erdoğan utanmalısın" dedi.

İsrailli bakanın çirkin sözlerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli'den muhteşem bir cevap geldi.

"UTANMASI GEREKEN 35 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİYİ KATLEDEN İSRAİLLİ YETKİLİLERDİR"

Dışişleri sözcüsü Keçeli yaptığı paylaşımda "İsrail Dışişleri Bakanının yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında:

Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir.

İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.

Türkiye’nin önceliği, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir.

Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE ÖMER ÇELİK'TEN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını birgün verecekler." dedi.