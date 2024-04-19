İsrail dünya ekonomisine saldırı yaptı! İran üzerinden dokunulmaz devlet algısı

19 Nisan 2024 09:54 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:26

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

Alper Altun'un programına katılan İranlı gazeteci Farshid Bagherian, İsrail'in saldırısını değerlendirdi. Bagherian, çarpıcı ifadelerle İsrail'in kontrollü saldırı yaptığını ifade etti. İsrail'in İran'a saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak dünya ekonomisinde ciddi bir dalgalanma yaşandı.

İSRAİL DÜNYA EKONOMİSİNE SALDIRI YAPTI!

İran'ın tiyatro yaptığı iddialarına cevap veren İranlı gazeteci, yaşanan durumlarda tiyatronun olmadığını İsrail'in dünya piyasasında şov yaptığını iddia etti. Bagherian sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Askeri tesis hedef alındı. İnfial olmadı ancak Cuma günü olmasından kaynaklı ekonomi zarar gördü. Bölgesel bir savaş havası yok. İsrail ekonomiyi hareketlendiren bir ekonomi saldırısı yaptı. Ayrıca İsrail, ben dokunulmaz bir devletim algısını vermeye çalıştı. İsrail psikolojik üstünlük yapmaya çalıştı. Sadece anlık bir saldırıydı. İran ve İsrail arasında devam eden bir saldırı durumu yok. İran'da yaşam şuan oldukça normal ilerliyor. İran için ifade etmeyen bir saldırı bu ancak İsrail, kendi halkını tatmin etmek için bu saldırıyı düzenledi."

"İSRAİL NÜKLEER TESİSLERE SALDIRAMAZ"

İran'da Cuma günü nedeniyle tatildi. Bu yüzden İran'da herhangi bir savaş havası olmadığını ifade eden Farshid Bagherian, 3 dron dışında İsrail'in bir saldırı yapmadığının altını çizdi. İsfihan'ın hedef olmasının nedeninin ise İran'ın tam ortasında olmasından kaynaklı olduğunu belirten gazeteci, "İsrail, nükleer tesislere saldırmaya cesaret edemez" dedi. İsrail, İslam dünyasına savaş açtı.