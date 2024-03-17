İsrailli Bakan'ı BM'de protesto etmişti: Bakan Göktaş'tan eylemine ilişkin ilk açıklama

17 Mart 2024 14:17 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'ni New York kentinde Türkiye'yi temsilen katıldığı Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, komisyonda İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'a yönelik tepkisinin gerekçelerine de değindi.

"YALANLARINA DAYANAMAZDIK"

Golan, söz aldığı sırada salonu terk eden Göktaş, bu eylemiyle İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini gösterdiği belirtti. "İsrailli Bakan konuşurken orada durmamızın bir anlamı yoktu" diyen Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın gözü önünde böyle bir katliama sebep olanları dinlemek istemiyoruz. Kadınlar ve çocuklar konusunda onların söyleyebilecekleri hiçbir söz yok. Uyguladıkları soykırıma yönelik kendilerini savunmalarına, yalanlarını pervasızca ifade etmelerine dayanamazdık. Kendilerini savunmak için söyleyecekleri hiçbir lafın ehemmiyeti yok. Zulmün karşısında sessiz kalamazdık. Orada sözlü tepki verme durumu yoktu biz de salondan kalkıp giderek tepkimizi gösterdik."

BİRÇOK ÜLKEDEN TEBRİK ALMIŞ

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde her zaman Filistin'in yanında olduğunu ifade eden Göktaş, "Kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Konuşmamızda da Filistinli kardeşlerimize olan desteğimizi, hem BM'nin hem diğer ülkelerin bu katliam karşısında ayağa kalkmaları, seslerini yükseltmeleri ve bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladık."

Söz konusu hareketinin ardından gelen tepkilere yönelik soru üzerine de Göktaş, olumlu yorumlar aldıklarını, birçok ülkenin bakanının kendisini tebrik ettiğini de ifade etti.