İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçları en yakın kim bildi? İşte anket firmalarının 31 Mart 2024 seçim karnesi

02 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:58

Türkiye seçimi yaptı, yerel seçimler sonuçlandı. 31 Mart'ta yüzde 37,77 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye genelinde birinci parti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'i yeniden kazanan CHP, bu illerin yanı sıra Bursa ve Balıkesir gibi kritik şehirleri de kazandı. AK Parti ise yüzde 35,49 oy ile ikinci parti konumuna düştü.

Yerel seçim süreci boyunca seçim anketleri kamuoyunda yakından takip edilmişti. Seçimlerin tamamlanmasının ardından seçimi en yakın bilen anket firmaları merak edildi. Seçim günü sandıkların kapanmasına dakikalar kala anket paylaşan Betimar'ın yanı sıra İstanbul anketiyle AK Parti'nin tepkisini çeken SONAR'ın karnesi belli oldu. İşte anket firmalarının 31 Mart yerel seçim sınavı...

İSTANBUL ANKETLERİ

İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 51.15 oyla seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum yüzde 39.59, Mehmet Altınöz (YRP) yüzde 2.61, Meral Danış Beştaş (DEM) yüzde 2.12, Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi) yüzde 2.12, Buğra Kavuncu (İYİ Parti) yüzde 0.63 oy aldı.

İstanbul'da seçim sonuçlarına en yakın tahmin Aksoy Araştırma, MetroPoll ve Betimar'dan geldi.

Aksoy Araştırma

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 49.9

Murat Kurum: Yüzde 36.9

MetroPOLL Araştırma

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.6

Murat Kurum: Yüzde 37

BETİMAR

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48

Murat Kurum: Yüzde 38,3

SONAR

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,3

Murat Kurum: Yüzde 40,4

YÖNEYLEM

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 44,5

Murat Kurum: Yüzde 40,3

ORC Araştırma

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 42,4

Murat Kurum: Yüzde 41,3

ADAMOR

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 38,6

Murat Kurum: Yüzde 37,1

ANKARA ANKETLERİ

Başkent Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş yüzde 60,44 oranında oy alarak rakibi Turgut Altınok'a yaklaşık 29 puan fark attı ve yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Altınok ise yüzde 31.68 oyda kaldı.

Ankara'da seçim sonuçlarına en yakın tahmin Betimar'dan geldi.

BETİMAR

Mansur Yavaş: Yüzde 61,2

Turgut Altınok: Yüzde 28,9

ADA Araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 56.6

Turgut Altınok: Yüzde 33.4

ORC Araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 43,7

Turgut Altınok: Yüzde 40,9

HBS Araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 37,7

Turgut Altınok: Yüzde 34,6

İZMİR ANKETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin adayı Cemil Tugay kazandı. Tugay yüzde 48,97 ile yeni başkan seçilirken, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 37,06 ile yarışı ikinci sırada tamamladı.

İzmir'de seçim sonuçlarına en yakın tahmin PİAR Araştırma'dan geldi.

PİAR Araştırma

Cemil Tugay: Yüzde 50.4

Hamza Dağ: Yüzde 37.5

ASAL Araştırma

Cemil Tugay: Yüzde 45.5

Hamza Dağ: Yüzde 35.8

ORC Araştırma

Cemil Tugay: Yüzde 40,1

Hamza Dağ: Yüzde 31,2

Özdemir Araştırma