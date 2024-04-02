İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçları en yakın kim bildi? İşte anket firmalarının 31 Mart 2024 seçim karnesi
Yerel seçim süreci boyunca tüm Türkiye'nin konuştuğu anket firmaları 31 Mart'ta sınavını verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'i yeniden kazanan CHP'nin Türkiye genelinde birinci parti çıktığı seçimlerin ardından anket firmalarının da karnesi belli oldu. İşte seçim sonuçlarını en doğru bilen anket şirketleri...
Türkiye seçimi yaptı, yerel seçimler sonuçlandı. 31 Mart'ta yüzde 37,77 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye genelinde birinci parti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'i yeniden kazanan CHP, bu illerin yanı sıra Bursa ve Balıkesir gibi kritik şehirleri de kazandı. AK Parti ise yüzde 35,49 oy ile ikinci parti konumuna düştü.
Yerel seçim süreci boyunca seçim anketleri kamuoyunda yakından takip edilmişti. Seçimlerin tamamlanmasının ardından seçimi en yakın bilen anket firmaları merak edildi. Seçim günü sandıkların kapanmasına dakikalar kala anket paylaşan Betimar'ın yanı sıra İstanbul anketiyle AK Parti'nin tepkisini çeken SONAR'ın karnesi belli oldu. İşte anket firmalarının 31 Mart yerel seçim sınavı...
İSTANBUL ANKETLERİ
İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 51.15 oyla seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum yüzde 39.59, Mehmet Altınöz (YRP) yüzde 2.61, Meral Danış Beştaş (DEM) yüzde 2.12, Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi) yüzde 2.12, Buğra Kavuncu (İYİ Parti) yüzde 0.63 oy aldı.
İstanbul'da seçim sonuçlarına en yakın tahmin Aksoy Araştırma, MetroPoll ve Betimar'dan geldi.
Aksoy Araştırma
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 49.9
- Murat Kurum: Yüzde 36.9
MetroPOLL Araştırma
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.6
- Murat Kurum: Yüzde 37
BETİMAR
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48
- Murat Kurum: Yüzde 38,3
SONAR
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,3
- Murat Kurum: Yüzde 40,4
YÖNEYLEM
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 44,5
- Murat Kurum: Yüzde 40,3
ORC Araştırma
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 42,4
- Murat Kurum: Yüzde 41,3
ADAMOR
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 38,6
- Murat Kurum: Yüzde 37,1
ANKARA ANKETLERİ
Başkent Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş yüzde 60,44 oranında oy alarak rakibi Turgut Altınok'a yaklaşık 29 puan fark attı ve yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Altınok ise yüzde 31.68 oyda kaldı.
Ankara'da seçim sonuçlarına en yakın tahmin Betimar'dan geldi.
BETİMAR
- Mansur Yavaş: Yüzde 61,2
- Turgut Altınok: Yüzde 28,9
ADA Araştırma
- Mansur Yavaş: Yüzde 56.6
- Turgut Altınok: Yüzde 33.4
ORC Araştırma
- Mansur Yavaş: Yüzde 43,7
- Turgut Altınok: Yüzde 40,9
HBS Araştırma
- Mansur Yavaş: Yüzde 37,7
- Turgut Altınok: Yüzde 34,6
İZMİR ANKETLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin adayı Cemil Tugay kazandı. Tugay yüzde 48,97 ile yeni başkan seçilirken, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 37,06 ile yarışı ikinci sırada tamamladı.
İzmir'de seçim sonuçlarına en yakın tahmin PİAR Araştırma'dan geldi.
PİAR Araştırma
- Cemil Tugay: Yüzde 50.4
- Hamza Dağ: Yüzde 37.5
ASAL Araştırma
- Cemil Tugay: Yüzde 45.5
- Hamza Dağ: Yüzde 35.8
ORC Araştırma
- Cemil Tugay: Yüzde 40,1
- Hamza Dağ: Yüzde 31,2
Özdemir Araştırma
- Cemil Tugay Yüzde 36,7
- Hamza Dağ: Yüzde 34,4