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28 Şubat 2024 15:56 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:05

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da yapılan son anketin sonuçları geldi. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki yarış bıçak sırtı gidiyor. İşte ASAL Araştırma'nın yaptığı anket...

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor
Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, İstanbul, Yerel Seçim

31 Mart yerel seçimleri için takvim daralıyor. Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da kıyasıya rekabet var.

Sandığa sayılı günler kala anket firmaları tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında hangi adayın önde olduğuna ilişkin sonuçlar kamuoyunda yakından takip ediliyor.

YARIŞ İMAMOĞLU İLE KURUM ARASINDA

İBB'deki yarışa ilişkin son anket ASAL Araştırma'dan geldi. Anket sonuçlarına göre seçim yarışın CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'li Murat Kurum arasında geçtiği görülüyor.

ASAL Araştırma, 23-27 Şubat aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar ve 'Oy kullanmayacağım/Cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

  • Yüzde 41.9 CHP (Ekrem İmamoğlu)

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor - 1. Resim

  • Yüzde 40.8 AK Parti (Murat Kurum)

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor - 2. Resim

  • Yüzde 4.5 DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni)

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor - 3. Resim

  • Yüzde 3.6 İYİ Parti (Buğra Kavuncu)

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor - 4. Resim

  • Yüzde 2.9 Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz)

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor - 5. Resim

  • Yüzde 2.5 Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu)

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor - 6. Resim

  • Yüzde 0.9 Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller)

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor - 7. Resim

  • Yüzde 0.5 Saadet Partisi (Birol Aydın)

İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor - 8. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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