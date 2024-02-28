İstanbul için son anket sonuçları geldi! Kurum mu, İmamoğlu mu? Yarışı az bir farkla önde götürüyor

28 Şubat 2024 15:56 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:05

31 Mart yerel seçimleri için takvim daralıyor. Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da kıyasıya rekabet var.

Sandığa sayılı günler kala anket firmaları tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında hangi adayın önde olduğuna ilişkin sonuçlar kamuoyunda yakından takip ediliyor.

YARIŞ İMAMOĞLU İLE KURUM ARASINDA

İBB'deki yarışa ilişkin son anket ASAL Araştırma'dan geldi. Anket sonuçlarına göre seçim yarışın CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'li Murat Kurum arasında geçtiği görülüyor.

ASAL Araştırma, 23-27 Şubat aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar ve 'Oy kullanmayacağım/Cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

Yüzde 41.9 CHP (Ekrem İmamoğlu)

Yüzde 40.8 AK Parti (Murat Kurum)

Yüzde 4.5 DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni)

Yüzde 3.6 İYİ Parti (Buğra Kavuncu)

Yüzde 2.9 Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz)

Yüzde 2.5 Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu)

Yüzde 0.9 Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller)