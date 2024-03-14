İstanbul, Kocaeli, Bolu, Muğla, Manisa... Son anket sonuçları dikkat çekti: Çok şaşırdım!

14 Mart 2024 02:03 - Güncelleme : 14 Mart 2024 02:05

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Adaylar sahalarda çalışmalarını sürdürürken, anket firmaları da çalışmalarına devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerini bilen Sonar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. SONAR Araştırma Şirketi kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Bolu'da açık ara Tanju Özcan'ın önde olduğunu ifade ederek her kesimden oy aldığını ifade etti. Bayrakçı "Muğla başa baş olan bir il değildi ancak ona rağmen oyların başa baş gelmesine çok şaşırdım" dedi.

İşte Bayrakçı'nın açıklamasından satır başları:

AYDIN'DA CHP'NİN ADAYI ÖNDE

Aydın'da Çerçioğlu yüzde 50,9 gibi bir oranla önde. Burada DEM Parti 6,6 gibi bir oy oranına sahip. Aydın'da DEM ve İYİ Parti seçmeninin bir bölümü Çerçioğlu'na veriyor. Aydın'da Çerçioğlu radikal sol ile başkanlık yapmıyor. Oy verenlerin birçoğu milliyetçi.

"HER KESİMDEN OY ALIYOR"

Bolu'yu büyükşehirlerin arasına aldım çünkü CHP'nin burada yüzde 23. Tanju Özcan 56,2. Bolu şehir olarak milliyetçi ve muhafazakar. Her kesimden alıyor Tanju Özcan. Zafer Partisi seçmeni muhtelemen destek vermiş olabilir. İYİ Parti seçmeni de muhtelemen yine Tanju Özcan'ı tercih ediyor. 7,8 şehirde böyle gücü olan belediye başkanları için sordurduk soruları. Partiden bağımsız da yine seçimi alıyor Tanju Özcan.

"BÖYLE BİR YANSIMA YOK"

Erzurum'da biraz rekor var. Mevcut belediye başkanı yüzde 70 gibi bir rekor oranla tekrar seçilecek. İYİ Parti 2. olacak. 8,8 gibi bir oranla. CHP de Erzurum'da 8.6'lık bir oy olacak. Oyların geçen seçimine göre yükselişi ya da düşüşü, belediye başkanlarının şahsi başarılarını ifade ediyor. Seçmen yerel seçimleri, iktidarın ekonomi politikalarını cezalandırma olarak da kullanır. Böyle bir yansıma yok. Zafer Partisi birçok yerde 5. 6. sıralara oturmuş durumda.

"BURADA BELEDİYE BAŞKANLARININ KİŞİSEL BAŞARISI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Kocaeli'de AK Parti adayı Tahir Büyük Akın 54,9, CHP Atasoy Bilgin ile 29,6 oranına sahip. Yine hatırlatmakta fayda var. Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir'de bir teveccüh var kendisine.

"DİKKAT ÇEKEN BİR DURUM"

Manisa'da MHP adayı Cengiz Ergün, 48,2. Manisa milliyetçi oyların en kuvvetli olduğu şehirlerden bir tanesi. 6 ildir İYİ Parti 3. parti durumunda. Dikkat çeken bir durum. Oy toplamında Türkiye'de totalde AK Parti ve CHP'den sonra İYİ Parti gelecek 3. sırada.

"OYLARIN BAŞA BAŞ GELMESİNE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Muğla başa baş olan bir il değildi ancak ona rağmen oyların başa baş gelmesine çok şaşırdım. CHP Ahmet Aras 38,9 AK Parti Aydın Ayaydın 36.1, İYİ Parti yeni tutumu ile dikkat ederseniz çoğu yerde 3. parti.

Samsun'da bir AK Parti öndeliği var. Ama ilginç olan 21,1 gibi bir oranla İYİ Parti'nin oy oranı gözüküyor. 17 ilçede 3830 kişi ile yapılan bir anket.

İSTANBUL'UN KRİTİK İLÇELERİNDE SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM

Bağcılar'da ciddi bir fark var. Abdullah Özdemir 61,1 bir oy oranına sahip gözüküyor. Yine altını çizeceğim, burada da İYİ Parti yine 3. parti olarak karşımızda çıkıyor. Burası Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın başa baş aldığı bir yer değil zaten ancak burada yine de bir oy artışı var.

ÜSKÜDAR

Üsküdar'da AK Parti Hilmi Türkmen 50,4, CHP adayı Sinem Dedetaş 40,1. Kritik ilçelerden bir tanesi de burasıdır. Hilmi Bey'in burada kişisel bir başarısı var. Farkın 8 puan altına ineceğini düşünmüyorum.

TUZLA

Tuzla'da da büyük sürpriz var. AK Parti Şadi Yazıcı 48,5, CHP Eren Ali Bingöl 36,8.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler'de AK Parti Hakan Bahadır 55,3 CHP ise 30,2 oranına sahip. Burada Milli Yol Partisi de 1'in üzerinde çıkan partilerden bir tanesi. CHP'nin burada 7,5 puanı İYİ Parti'ye gitmiş. Zafer Partisi demek Kılıçdaroğlu'na vermiş o seçimde. Hakan Bahadır Kemal Bey'e oy vermiş bir bölüm insandan da oy almış bu orana göre.

PENDİK

Pendik'te AK Parti Adayı Ahmet Cin 56,3 CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı 32,9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu denli bir fark yok. Pendik'te genelde Türkiye sonuçlarına yakın sonuçlar çıkıyor. Fark baya büyük. Bu tablolara bakınca anımsarsanız daha önce CHP'yi bir şekilde eleştirmiştim. Bu ilçelerde İYİ Parti'ye 'geliyorsan gel modu' yapılması en başından beri doğru değilmiş. Bu ortaya çıkmış oldu bir kez daha bu oranlarla. Sarıyer'de de ilginç bir tablo ortaya çıkacak gibi gözüküyor ancak o henüz yetişmedi. Oradaki CHP adayı bağımsız olarak aday oldu. Şükrü Genç, AK Parti ve CHP kafa kafayaysa, CHP seçmeni anketlere bakarak sorgulayacak.

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy'de AK Parti Ahmet Poyraz 46,1 CHP Orhan Çerkez 35,2, İYİ Parti 7,5.

KAĞITHANE

Kağıthane AK Parti Mevlüt Öztekin 55,5 CHP'de Tonguç Çoban 25,6 DEM Parti 6,7 oy oranında gözüküyor. Kağıthane'de inanılmaz bir dönüşüm yaşandı. Kişisel performans ve başarısı vardır burada Mevlüt Öztekin'in.