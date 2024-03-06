Anket sonuçları geldi: İmamoğlu-Kurum yarışında kıyasıya rekabet! İstanbul'da son durum ne?

06 Mart 2024 14:57 - Güncelleme : 06 Mart 2024 15:25

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin kesinleşmiş aday listelerini panoya astı. Kesin listeye göre, büyükşehir belediye başkanlığı için en fazla adayın yarıştığı illerden biri İstanbul oldu. İstanbul’daki seçim yarışında bağımsız adayların sayısı, parti adaylarının sayısını geçti. Megakentte 22’si siyasi parti, 27’si bağımsız toplamda 49 aday bulunuyor.

Yerel seçimler yaklaştıkça sonucun ne olacağının en çok merak edilen illerden biri de tabi ki İstanbul... Yerle Yerel seçimlere ALF Araştırma şirketi, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul için yapılan son anketi yayınladı.

İMAMOĞLU YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

4 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.

Anketin sonuçları ise şöyle: