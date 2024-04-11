İstanbul'un ilçelerinde son durum... Özgür Çelik açıkladı 

11 Nisan 2024 20:10 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 20:12

Yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci sona erdi. Seçimlerden yüzde 37 oy oranıyla ayrılan CHP, seçim yarışını birinci olarak tamamlarken AK Parti ise ikinci sırada yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçelerdeki son durumu açıkladı.

Çelik'in açıklamasına göre, rakip siyasi parti AK Parti'nin Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe ilçelerindeki Belediye Başkanlığı ve Bahçelievler’deki meclis üyeliği seçim sonuçlarına itirazları YSK'ya taşındı.

YSK'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde yeniden sayım yapılmasına karar verdiği, diğer itirazların ise reddedildiği bildirildi. Çelik, CHP'nin üç belediye başkanlığı ile Bahçelievler’de 25 meclis üyeliğini kazandığının resmi olarak tescillendiğini duyurdu.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı. Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe’de Belediye Başkanlığına, Bahçelievler’de meclis üyeliğine itirazlarını YSK’ya taşıdı.

YSK Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı aldı, diğer itirazlar reddedildi. Üç belediyemizle birlikte Bahçelievler’de meclis üyeliğini (25 üye) kazandığımız tescillendi.

Bizim 5 ilçeyle ilgili itirazımız YSK’da, 1 ilçeyle ilgili itirazımız il seçim kurulunda reddedildi.

Ümraniye İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 165.123

AK Parti: 174.553

Geçersiz oy: 12.640

Fark: 9.430

Zeytinburnu İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 59.996

AK Parti: 65.083

Geçersiz oy: 3.985

Fark: 5.087

Bahçelievler İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 142.781

AK Parti: 152.129

Geçersiz oy: 8.779

Fark: 9.348

Fatih İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 84,623

AK Parti: 91,931

Geçersiz oy: 6.619

Fark: 7,308

Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 66.081

AK Parti: 71.832

Geçersiz oy: 7.233

Fark: 5.751

Pendik İlçe Belediye Başkanlığı

CHP: 179.608

AK Parti: 187.623

Geçersiz oy: 13.429

Fark: 8.015

Süreç bu şekilde tamamlanmış oldu. Sonuç olarak İBB Başkanlığı, Meclis Çoğunluğu, 26 İlçe Belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık.