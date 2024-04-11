İstanbul'un ilçelerinde son durum... Özgür Çelik açıkladı
31 Mart yerel seçimlerinden galibiyetle ayrılan CHP'de tamamlanan itiraz süreci sonrası İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, "İBB Başkanlığı, Meclis Çoğunluğu, 26 İlçe Belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık" dedi.
Yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci sona erdi. Seçimlerden yüzde 37 oy oranıyla ayrılan CHP, seçim yarışını birinci olarak tamamlarken AK Parti ise ikinci sırada yer aldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçelerdeki son durumu açıkladı.
Çelik'in açıklamasına göre, rakip siyasi parti AK Parti'nin Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe ilçelerindeki Belediye Başkanlığı ve Bahçelievler’deki meclis üyeliği seçim sonuçlarına itirazları YSK'ya taşındı.
YSK'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde yeniden sayım yapılmasına karar verdiği, diğer itirazların ise reddedildiği bildirildi. Çelik, CHP'nin üç belediye başkanlığı ile Bahçelievler’de 25 meclis üyeliğini kazandığının resmi olarak tescillendiğini duyurdu.
Çelik'in açıklaması şu şekilde:
YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı. Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe’de Belediye Başkanlığına, Bahçelievler’de meclis üyeliğine itirazlarını YSK’ya taşıdı.
YSK Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı aldı, diğer itirazlar reddedildi. Üç belediyemizle birlikte Bahçelievler’de meclis üyeliğini (25 üye) kazandığımız tescillendi.
Bizim 5 ilçeyle ilgili itirazımız YSK’da, 1 ilçeyle ilgili itirazımız il seçim kurulunda reddedildi.
Ümraniye İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 165.123
AK Parti: 174.553
Geçersiz oy: 12.640
Fark: 9.430
Zeytinburnu İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 59.996
AK Parti: 65.083
Geçersiz oy: 3.985
Fark: 5.087
Bahçelievler İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 142.781
AK Parti: 152.129
Geçersiz oy: 8.779
Fark: 9.348
Fatih İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 84,623
AK Parti: 91,931
Geçersiz oy: 6.619
Fark: 7,308
Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 66.081
AK Parti: 71.832
Geçersiz oy: 7.233
Fark: 5.751
Pendik İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 179.608
AK Parti: 187.623
Geçersiz oy: 13.429
Fark: 8.015
Süreç bu şekilde tamamlanmış oldu. Sonuç olarak İBB Başkanlığı, Meclis Çoğunluğu, 26 İlçe Belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık.