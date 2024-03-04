Özür Özel'in bedelli pişmanlığı sürüyor: Murat Kurum'un komando fotoğrafları ortaya çıktı

04 Mart 2024 11:46 - Güncelleme : 04 Mart 2024 12:36

Yerel seçimlere sayılı günler kalırken CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklama tepki çekmişti. Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in tepki çeken bu sözlerinin ardından partisinden birçok kişinin bedelli askerlik yaptığı da ortaya çıktı. O isimlerden biri ise CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu...

İMAMOĞLU BEDELLİ, KURUM KOMANDO ÇIKTI

İmamoğlu'nun bedelli askerlik yapmasının yanı sıra dikkat çeken diğer bir detay ise Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un ise 18 ay komando olarak askerlik yapması oldu. 2000 yılında İstanbul'da Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Kurum, aynı yılın şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Daha sonra ise İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndayken, terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a giden Kurum, 18 aylık zorunlu görevini burada tamamladı. Kurum, daha sonra 21 Temmuz 2001'de ise terhis oldu. Ayrıca Kurum'un askerlik fotoğraflarına sosyal medyada beğeni yağdı.