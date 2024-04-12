İtiraz süreci sonrası İBB'de son durum! Meclisteki koltuk dağlımı belli oldu 

12 Nisan 2024 20:17 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 20:19

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlanırken Meclis'teki dağılımlar da merak konusu oldu. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde partilerin koltuk dağılımına ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul'da 39 ilçenin 25'inin CHP'ye geçtiğini belirten Gökçe, "Gaziosmanpaşa’da Belediye Başkanı CHP’li olmasına karşın meclis çoğunluğu ve büyükşehir meclisine gelecek kontenjan üyesi AK Parti'li" dedi.

İLK TOPLANTI 15 NİSAN'DA

"Bahçelievler’de ise Başkan AK Parti, meclis çoğunluğu ile İBB Meclisine gelen kontenjan birinci üye CHP’li oldu." diyen Gökçe, 316 sandalyeli İBB Meclisi ilk toplantısını 15 Nisan, pazartesi yapılacağını duyurdu.