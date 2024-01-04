İttifak kararı çıkacak mı? AK Parti Yeniden Refah Partisi ile görüşecek
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yarın AK Parti heyeti ile yerel seçimler üzerine görüşme yapılacaklarını bildirdi.
Partilerin yerel seçimler için görüşme trafiği devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde ittifak konusunu konuşmak üzere AK Parti ile bir görüşme yapacaklarını söyledi.
"YARIN GÖRÜŞME YAPILACAK"
Kılıç, "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak." dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söylemişti.
İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.
Sayın yeniden refeh yöneticileri,seçime tek.başinıza girmelisiniz,bi kere emekliler alternetif parti olarak sizi görüyor kendinize guvenip tek başınıza seçimlere girmezseniz kimseden de oy alamazsınız yiter girersiniz
En azından refah partisine 3 il de 1 er ilçe verilmeli