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    • 04 Ocak 2024 16:18 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:35

    İttifak kararı çıkacak mı? AK Parti Yeniden Refah Partisi ile görüşecek

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yarın AK Parti heyeti ile yerel seçimler üzerine görüşme yapılacaklarını bildirdi.

    İttifak kararı çıkacak mı? AK Parti Yeniden Refah Partisi ile görüşecek
    Yerel Seçim

    Partilerin yerel seçimler için görüşme trafiği devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde ittifak konusunu konuşmak üzere AK Parti ile bir görüşme yapacaklarını söyledi.

    "YARIN GÖRÜŞME YAPILACAK"

    Kılıç, "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak." dedi.

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söylemişti.

    İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.

    Haberler>Politika>İttifak kararı çıkacak mı? AK Parti Yeniden Refah Partisi ile görüşecek
    Etiketler
    yerel seçim
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    Taner sayil 4 Ocak 2024 20:21

    Sayın yeniden refeh yöneticileri,seçime tek.başinıza girmelisiniz,bi kere emekliler alternetif parti olarak sizi görüyor kendinize guvenip tek başınıza seçimlere girmezseniz kimseden de oy alamazsınız yiter girersiniz

    Ali 4 Ocak 2024 16:37

    En azından refah partisine 3 il de 1 er ilçe verilmeli

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