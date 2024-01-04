İttifak kararı çıkacak mı? AK Parti Yeniden Refah Partisi ile görüşecek

04 Ocak 2024 16:18 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:35

Partilerin yerel seçimler için görüşme trafiği devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde ittifak konusunu konuşmak üzere AK Parti ile bir görüşme yapacaklarını söyledi.

"YARIN GÖRÜŞME YAPILACAK"

Kılıç, "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söylemişti.

İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.