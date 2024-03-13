İYİ Parti lideri Akşener'den siyasilere çağrı: Gerilimlere gerek yok

13 Mart 2024 16:03 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:10

Yerel seçimlere 18 gün kaldı. Bu süreçte hem adaylar hem de parti liderleri ziyaretlerde bulunup mitingler düzenliyor. Yapılan açıklamalardan sonra bazen partiler arası gerilim tırmanıyor sataşmalar başlıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener de bu konu hakkında bir çağrıda bulundu.

Yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Niğde'ye giden İYİ Parti lideri Akşener, burada esnafı ziyaret etti.

"OYLARINIZA TALİBİZ, OCAĞINIZA DÜŞTÜK"

Bütün siyasi partiler gibi kendilerinin de oy istemek için gezdiğini aktaran Akşener, "Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Erem’e destek için buradayız. Onların yapacağı iyi belediyecilik bizi iktidara taşır. Onun için geldik, oylarınıza talibiz, ocağınıza düştük" dedi.

"DOĞRU DEĞİL..."

Siyasi gerilimlere gerek olmadığını söyleyen İYİ Parti lideri, "Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil. Bunları düzeltmek lazım" dedi.