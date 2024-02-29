CHP'nin itirazı sonucu adaylığı düşmüştü... İYİ Parti için son 3 gün

29 Şubat 2024 10:54 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:07

Yerel seçimlere çok az bir süre kalan İYİ Parti'ye Ankara'dan kötü haber geldi. CHP, İYİ Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığına ilişkin bir itirazda bulunmuştu.

CHP'nin itirazını görüşen Ankara İl Seçim Kurulu kararını verdi. Yapılan açıklamada; İYİ Parti'den aday gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

Bayındır'ın adaylığının neden düşürüldüğüne dair aktarılan bilgide ise; Bayındır'ın CHP ve İYİ Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve süresi içinde CHP'den istifa etmeden, İYİ Parti listelerinden aday gösterildiği belirtildi.

"BAŞKA BİR PARTİDEN MERKEZ ADAYI GÖSTERİLEMEZ"

Bu nedenle Bayındır'ın adaylığı, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmü uyarınca düşürüldü.

İYİ PARTİ YENİ BİR İSİM BİLDİRECEK

Ankara İl Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart Pazar sabahı saat 8.00'de asacak. İYİ Parti, bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek.