İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna ilk talip: İktidar yapmaya geliyoruz 

06 Nisan 2024 21:16 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:17

Yerel seçimlerde, genele seçimlerde altığı oy oranına ulaşamayan İYİ Parti, olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Meral Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağı merak konusu olurken genel başkanlık koltuğuna ilk talip çıktı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Adayı olduğunu duyurdu.

X hesabından video paylaşımı yapan Akalın, "Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden 'Büyük Türk Milleti'nin partisidir." dedi.

"İYİ PARTİ, ŞAHIS PARTİSİ DEĞİLDİR"

27 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü kurultay için adaylığını duyuran Akalın, "İYİ Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir. Siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin, yaptıkları fedakarlıkların tarihsel olarak da şahidiyim ve farkındayım." diye konuştu.

8 NİSAN'DA DUYURACAK!

Akalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimle hellaleşmeye geliyoruz.

100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini, Türk vatanseverlerini, Türk yurtseverlerini, Cumhuriyeti kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00’te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum"