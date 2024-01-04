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    • 04 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:18

    İYİ Parti'de istifa dalgası devam ediyor! Topluca AK Parti'ye geçtiler

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: AA

    İYİ Parti'deki istifa dalgasına bir yenisi daha eklendi. Erzurum'da aralarında önceki dönem il başkanı ve ilçe başkanlarının da bulunduğu çok sayıda İYİ Parti üyesi istifa edip AK Parti'ye katıldı. Dün parti kurucu üyelerinden Ali Kıdık zehir zemberek sözlerle istifa etmişti.

    İstifa, Erzurum, Ak Parti

    Yerel seçim öncesi İYİ Parti'de istifalar sürüyor. Yönetimde oluşan görüş ayrılığı nedeniyle birçok isim partiyle yollarını ayırdı.

    Samsun'dan sonra Erzurum İl Teşkilatı'nda da toplu istifa yaşandı.

    ERZURUM'DA TOPLU İSTİFA

    AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Önceki dönem il başkanlarından Fatih Güneyin bey, ilçe başkanlarından Ömür Dadaş bey, Osman Temur bey ve yönetim kurulu üyelerinden arkadaşlarımız bugün itibarıyla AK Parti'de siyasi hayatlarına devam edeceklerdir" dedi.

    İYİ Parti Erzurum il teşkilatından istifa eden çok sayıda isim AK Parti'ye katıldı.

    Yeni üyelere rozetleri törenle takıldı.

    İYİ Parti'de istifa dalgası devam ediyor! Topluca AK Parti'ye geçtiler

    ALİ KIDIK ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

    Dün İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa etti. Kıdık istifasını duyurduğu açıklamada "Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

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    Oynat

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    Haberler>Politika>İYİ Parti'de istifa dalgası devam ediyor! Topluca AK Parti'ye geçtiler
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    İstifaErzurumAK Parti
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    S.berk 4 Ocak 2024 18:34

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