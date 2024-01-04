İYİ Parti'de istifa dalgası devam ediyor! Topluca AK Parti'ye geçtiler

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İYİ Parti ile CHP arasında kritik gelişme! Ankara'da ofis tutuldu, Ankara ve İstanbul için anlaştılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP lideri Özgür Özel’in görüşmesinin ardından her iki partide de hareketlilik yaşanıyor. Partilerin A takımları Ankara’da bir araya gelirken İstanbul ve Ankara için bazı iller karşılığında CHP’yi destekleyeceği iddia ediliyor