İYİ Parti'de istifa dalgası sürüyor... AK Parti'ye katıldılar

04 Ocak 2024 12:50 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:51

İYİ Parti'deki son dönemde hız kesmeyen istifa dalgasına bir yenisi eklendi. Aralarında önceki dönem il ve ilçe başkanlığı yapan üyelerin de olduğu çok sayıda partili Erzurum il teşkilatından istifa etti.

Parti ile yollarını ayıran üyeler, AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılanlara rozetlerini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.

SON OLARAK İBB MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETKİŞTİ

İYİ Parti’de dün de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi üyesi Ali Kıdık, istifa etti. Kıdık, kararına yönelik açıklamasında parti yönetimini suçlamıştı.

Kıdık, “Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak ‘Muhalefete muhalefet’ eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

İTTİFAK REDDİ SONRASI BAŞLADI

İYİ Parti'deki istifalar silsilesi Genel Başkan Meral Akşenir'in 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde diğer muhalefet partileriyle ittifak kurmayarak kendi adaylarını çıkaracakları açıklamasının ardından hız kazandı.