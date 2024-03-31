Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'den TGRT Haber'e özel açıklama

31 Mart 2024 22:31 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:03

Mayıs 2023'teki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan kötü sonuçların ardından 6'lı masadan ayrılıp 31 Mart seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'de yerel seçimler de hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 65'ten fazlası açılırken, İYİ Parti yalnızca Nevşehir Belediyesi'nde seçimi önde götürüyor.

İSTİFA VE KURULTAY İDDİASI

Alınan kötü sonuçların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevinden istifa edeceği öne sürüldü. İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin akabinde partisinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Akşener'in kurultay kararı alıp görevinden ayrılacağını iddia etti.

Özkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı" mesajını paylaştı.

İYİ PARTİ'DEN YALANLAMA

Ancak İYİ Parti'li kaynaklardan istifa iddialarına yalanlama geldi. Tgrthaber.com.tr'den Özge Sönmez'e konuşan İYİ Parti'li isim; istifanın söz konusu olmadığını, Akşener'in saat 00.00'da basın açıklaması yapacağını belirtti.

PARTİSİNDEN İSTİFA ÇAĞRISI GELMİŞTİ

Öte yandan başarısızlıkla sonuçlanan seçimlerin ardından İYİ Parti karıştı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevinden ayrıldığını duyurup İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilge Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."