İYİ Parti'de seçim çalışmaları hız kazandı: 81 ilde sahaya iniyor

05 Ocak 2024 08:00 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 01:24

İYİ Parti yönetimi, yerel seçim hazırlığı kapsamında kampa girmeye hazırlanıyor. İstişare kampının 13-14 Ocak'ta Antalya'da yapılması planlanıyor.

Bugüne kadar 4 büyükşehir belediyesinin adaylarını kamuoyuna tanıtan İYİ Parti'de hala İstanbul ve Ankara adayları netlik kazanmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediyecilik faaliyetlerini eleştirmişti. Yerel seçimde eski ittifak ortağı CHP ile bu kez rakip olan İYİ Parti'nin, Ankara ve İstanbul'da kimleri aday göstereceği merak konusu.

KURMAYLAR SEÇİM BÖLGELERİNDE SAHA ÇALIŞMALARI YAPACAK

Öte yandan İYİ Parti milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleri, seçim bölgelerine gitmeye başlayacak.

Kurmaylar; gruplar halinde, birbirine yakın illerin kategorilere bölünmesiyle oluşturulan 10 seçim bölgesine dağılacak. Parti üst yönetiminde belirlenen 20 bölge koordinatörü de saha çalışmalarına katılacak.

TEŞKİLATLAR ZİYARET EDİLECEK

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; kurmaylar, teşkilat ziyaretlerinde ittifaksız seçim kararının neden alındığını anlatacak. CHP ile yaşanan yol ayrımının sebepleri açıklanacak.

Ziyaretlerde bölge esnafı ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelinecek.

İSTİŞARE KAMPI 13-14 OCAK'TA

İYİ Parti üst yönetimi, yerel seçim hazırlığı kapsamında kampa girmeye hazırlanıyor. İstişare kampının 13-14 Ocak'ta Antalya'da yapılması planlanıyor.

Kampa Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanı, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanları katılacak.

Kurmaylar, yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'e görüş bildirecek.