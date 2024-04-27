27 Nisan 2024 09:30 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:06
İYİ Parti'de seçim günü... 4 aday liderlik için yarışacak
31 Mart yerel seçimlerinde istedikleri sonuca ulaşamayan İYİ Parti bugün yeni başkanını seçecek.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
İYİ Parti'de bugün kongre heyecanı yaşanıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde umduğunu bulamayan İYİ Parti, Meral Akşener’in görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kurultaya gidiyor. Seyircisiz salonda 4 aday genel başkanlık için yarışacak.
4 ADAY YARIŞACAK
ATO Congresium'da gerçekleşecek kurultayda Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanı Koray Aydın, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarışacak.
İYİ Parti Kurultayı'nda 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.
SEYİRCİSİZ KURULTAY
Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.
Seyircisiz yapılacak kurultayda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları bulunacak.
Kaynak: TGRT Haber