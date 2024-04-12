İYİ Parti'den 'Akşener' iddialarına cevap! Erdoğan, 'Partinin başında kal' dedi mi?

12 Nisan 2024 15:11 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:33

Meral Akşener kurultayda kimi destekleyecek? Neden aday olmadığı ortaya çıktı

Meral Akşener kurultayda kimi destekleyecek? Neden aday olmadığı ortaya çıktı

Yerel seçimlerde CHP'nin ittifak teklifine 'hayır' cevabı veren İYİ Parti, seçime yalnız girmiş ve büyük bir hezimetle ayrılmıştı. Seçim sonuçlarının ardından hedef haline gelen Meral Akşener, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurmuştu.

ERDOĞAN, 'PARTİNİN BAŞINDA KAL' DEDİ Mİ?

Akşener'in bu açıklamalarında sonra MHP Genel lideri Devlet Bahçeli, Akşener’e 'partisinin başında kalmasını’ söylemişti. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bayram telefonunda Akşener’e “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği öne sürülmüştü.

İYİ PARTİ'DEN İDDİALARA CEVAP

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener’e “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddialarına cevap geldi. Açıklamada iddia yalanlanırken söz konusu söylemlerin İYİ Parti’nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçladığına dikkat çekildi.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti’nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız"