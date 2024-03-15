İYİ Parti'den en batıda büyük sürpriz! Ankette CHP'nin önünde

15 Mart 2024 14:47 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:02



31 Mart Yerel Seçimleri'ne artık sayılı günler kalırken, araştırma firmaları da yaptıkları anketlerle seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu şirketlerinden biri ORC son kamuoyu yoklaması sonuçlarını yayımladı. Araştırma sonuçlarında Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin yükselişi dikkat çekti.

ÇANAKKALE'DE BURAK KUNT ÖNDE

ORC'nin Edirne, Kars, Elazığ, Denizli ve Çanakkale'de yaptığı anketlerin sonuçları yayımlandı. Ankete göre İYİ Parti, CHP'nin kalesi olarak görülen ve seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Çanakkale'de yarışı önde götürüyor.

Ankete göre Çanakkale'de İYİ Parti adayı Burak Kunt 34,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP adayı Muharrem Erkek'in oy oranı ise yüzde 33,1'de kaldı.

KARS'TA DA SÜRPRİZ VAR

İYİ Parti'nin sürpriz yaptığı bir diğer il ise Kars oldu. DEM Parti'nin oldukça güçlü olduğu Kars'ta 7-9 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 1.065 katılımcının yer aldığı ankette ise İYİ Parti adayı Metin Özad yüzde 23,8 oy oranıyla seçimi kazanmaya en yakın aday olarak gözüktü.

Anket katılımcıları, DEM adayı Arzu Savaş Derman'a ise yüzde 21,5 oranında oy verdi.

İşte diğer illerdeki anket sonuçları:

ORC Denizli anket sonucu

ORC Edirne anket sonucu

ORC Elazığ anket sonucu