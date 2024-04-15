İYİ Parti'den Ordu için yeni hamle! YSK'ya ikinci başvuru

15 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:46

YSK'den AK Parti'nin talebine ret! AK Parti'nin 5 CHP, MHP ve İYİ Parti'nin 2 başvurusu vardı

YSK'den AK Parti'nin talebine ret! AK Parti'nin 5 CHP, MHP ve İYİ Parti'nin 2 başvurusu vardı

Yerle seçim bitti ancak tartışmalar ve itirazlar henüz bitmedi... İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından Ordu için yeni bir paylaşım yaptı.

Ordu'da seçimlerin yenilenmesini isteyen İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ye başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini duyurdu.

"YENİLENMESİNE' YÖNELİK BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Öztürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimine yönelik ikinci bir dilekçemizle Tam kanunsuzluk nedeniyle ‘Yenilenmesine’ yönelik başvurumuzu yaptık. Emsal kararlarda görüleceği üzere başvuruya konu kişi bilgilerini YSK ile paylaştığımız 95 sandık kurulu başkanı ve memur üyesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorduktan sonra karar verilmesini talep ettik"