İYİ Partili Cinisli TGRT Haber'de: Koray Aydın iktidar yoluna taşıyacaktır

26 Nisan 2024 22:04 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 22:08

İYİ Parti'de genel başkanlığa kim yakın? İYİ Partili Naci Cinisli TGRT Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önemli bir aktör olduğunu ifade eden Cinisli, "Benim gözümde Akşener İYİ Parti'nin paşasıdır." dedi.

"İKTİDAR YOLUNA TAŞIYACAKTIR"

Cinisli seçimi Koray Aydın’ın kazanacağına inandığını ifade ederek, “Koray Aydın 661 delegenin imzasını aldı. Koray Aydın Kurultay sonrası İYİ Parti'yi iktidar yoluna taşıyacaktır. Görüşüm Koray Aydın'ın seçimi kazanacağı yönünde." şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin seçime tek girmesiyle ilgili de konuşan Cinisli, "Siyasette iki aktörlü bir tiyatro oynanıyor. Bazı zaman gölgelerde kaldık. CHP'ye yapılan ithamlar bize zarar verdi." dedi.