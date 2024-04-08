İYİ Partili milletvekilinden Meral Akşener'e 'kal' çağrısı: Sensiz olmaz

08 Nisan 2024 12:30 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:35

Yerel seçimlere ittifak yapmadan kendi adaylarıyla giren ancak yalnızca bir ilde belediye başkanlığını alabilen İYİ Parti'de yaşanan başarısızlığın faturası kesildi. 27 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olmayacağını 'Ödediğim bedele razıyım' diyerek ilan etti.

AKŞENER'E 'KAL' MESAJI

Meral Akşener'in veda açıklamasının ardından partisinden dikkat çeken bir çağrı geldi. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Meral Akşener'e kalması yönünde çağrıda bulundu. Akşener ile fotoğrafını paylaşan Sunat, "Sensiz olmaz" mesajına yer verdi.

GENEL BAŞKANLIĞA 4 ADAY

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay kararı alınmasının ardından genel başkanlık koltuğuna talipler arttı. İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, kurultay kararı sonrası adaylıklarını duyurdu.

Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını duyurmasıyla partinin 2 önemli ismi daha adaylığını ilan etti. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.