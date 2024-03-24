Ekrem İmamoğlu'nun 'ittifak' çağrısına İYİ Parti'den rest: DEM'li iş birliğine oy yok

24 Mart 2024 20:34 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:47

MHP'den CHP'nin Esenyurt adayına sert tepki: Bu bir hain zihniyettir

MHP'den CHP'nin Esenyurt adayına sert tepki: Bu bir hain zihniyettir

31 Mart seçimlerine son bir hafta kala Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti tabanına ittifak mesajları gitmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt mitinginde "Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil" çağrısını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine İYİ Parti cephesinden tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, İmamoğlu'nun koltuk sevdasının Türkiye sevdasından büyük olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun Kandil'den sufle alan DEM Parti ile İstanbul'u yöneteceğini savunan Vural, "İYİ Parti'liler DEM'li iş birliğine oy vermeyecek" diyerek ittifak teklifine bir kez daha kapıları kapattı.

Oktay Vural'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

CHP İBB Başkan adayı İstanbul Esenyurt'ta 'oylarınızı bölmeyin, particilik yapmayın' demiş. Senin partin yok mu? Sen partiler üstü müsün? Sen tek adam mısın? İYİ Parti'ye operasyon yaparken particilik yapan sensin.

"DEM'LE İŞ BİRLİĞİ YAPIP MAKAM DAĞITACAKSIN"

Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçeye paralel dil, anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor. Esenyurt'un İstanbul'dan ayrılması için referandum öneriyor. İstanbul'da Atatürk, Cumhuriyet, milli kimlik düşmanı, Kandil'den sufle alan DEM Partisiyle kent uzlaşısı altında iş birliği yapıp onlara makam dağıtacaksın. İstanbul'u DEM'le yönetmeye talip olacaksın.

Milliyetçiler, vatanseverler, Cumhuriyetçiler, Türkiye sevdalıları, İYİ Partililer oylarının bölücü fikirlere hizmet aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyecek, DEM'li iş birliğine oy vermeyecektir.

"BAŞKA KAPIYA"

Senin partin, senin gönül bağın DEM sana, bizim partimiz İYİ Parti, milli siyasetimiz bize, milletimize... Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük. Koltuk sevdan için Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet, milli kimlik davasından taviz vermek yok... Başka kapıya."